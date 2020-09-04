ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، سيصدر بياناً رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مستقبله، بعدما قرر التراجع عن فكرة الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى خلال الصيف الحالى، بعد الاجتماع الذى عقده أمس، الخميس، مع والده خورخي، بجانب ممثليه القانونيين.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن ميسي سجل بيانا يؤكد فيه استمراره مع البارسا خلال الموسم الكروى المقبل 2020-2021، ثم الرحيل لأى نادٍ آخر حال رغبته فى ذلك، مؤكدة أنه سيصدره خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الممثلين القانونيين للنجم الأرجنتينى ميسي يجهزون رداً على رابطة الدوري الإسباني التى أعلنت مطلع الأسبوع الجارى أن ميسي لا يمكنه الرحيل عن برشلونة إلا من خلال دفع المبلغ المذكور فى قيمة الشرط الجزائى بعقده مع النادى (700 مليون يورو)".

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وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة، يطلب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج في عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.

وذكرت الصحف الإسبانية عدداً من أسباب بقاء النجم الأرجنتينى فى صفوف برشلونة وعدم مغادرته الفريق الكتالونى، رغم أنه أبدى رغبته فى المغادرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت صحيفة "ماركا" اليوم إلى أن ليونيل ميسي قرر البقاء فى الفريق الكتالونى لأن برشلونة هى المدينة التى سيعيش فيها اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بعد اعتزاله والتى أقام فيها منذ 20 عاما، وأن جميع استثماراته فيها، لذا فمن الصعب عليه المغادرة وترك حياته هناك.

