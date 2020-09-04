ميسى وكومان على طريقة شيبة ومعجبه بعد قرار البرغوث الاستمرار مع البرسا.. صور

حالة كبيرة من السعادة غمرت كل محبى وعشاق برشلونة بعد قرار ليونيل ميسى بالبقاء فى النادى وعدم مغادرة الفريق بعدما كان صمم على الرحيل الذى أشعل المواقع الرياضية طوال الفترة الأخيرة ممن اهتموا حول إمكانية مغادرة اللاعب للكامب النو للمرة الأولى منذ أن لامست قدماه كرة القدم، وفى إطار ردود الأفعال عبر البعض عن بقاء البرغوث الأرجنتينى فى مكانه من خلال صورة تداولها قطاع كبير من الجمهور لمدرب الفريق رونالدو كومان مع ميسى وكأنه يمسكه فى إشارة لرغبته بعدم رحيله.



ميسى

وهي الصورة التي تأتي علي طريقة الصورة الشهيرة للمطرب أحمد شيبة في بدايته حينما قام أحد معجبيه بإمساكه بنفس الطريقة قبل سنوات مما تسبب في شهرة كبيرة لشيبة ومعجبه حيث تم تنفيذها في أحد الإعلانات آنذاك.

وكانت كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، سيصدر بياناً رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مستقبله، بعدما قرر التراجع عن فكرة الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى خلال الصيف الحالى، بعد الاجتماع الذى عقده أمس، الخميس، مع والده خورخي، بجانب ممثليه القانونيين.



احمد شيبة خلال بدايته من واحدة من أشهر حفلاته

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وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن ميسي سجل بيانا يؤكد فيه استمراره مع البارسا خلال الموسم الكروى المقبل 2020-2021، ثم الرحيل لأى نادٍ آخر حال رغبته فى ذلك، مؤكدة أنه سيصدره خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الممثلين القانونيين للنجم الأرجنتينى ميسي يجهزون رداً على رابطة الدوري الإسباني التى أعلنت مطلع الأسبوع الجارى أن ميسي لا يمكنه الرحيل عن برشلونة إلا من خلال دفع المبلغ المذكور فى قيمة الشرط الجزائى بعقده مع النادى (700 مليون يورو)".

وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة، يطلب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج في عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.

وذكرت الصحف الإسبانية عدداً من أسباب بقاء النجم الأرجنتينى فى صفوف برشلونة وعدم مغادرته الفريق الكتالونى، رغم أنه أبدى رغبته فى المغادرة خلال الأيام القليلة الماضية.

