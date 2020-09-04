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أحرجهم بموهبته وعلمهم احترام الضيف.. قصة كرامة المليجى بإسبانيا فى حكايات زينب

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تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب تفاصيل موقف تعرض له الفنان الكبير محمود المليجى فى إسبانيا، وكيف أعطى الأجانب درساً فى احترام الضيف بعد أن بهرهم بموهبته.


 

وأوضحت الزميلة زينب عبداللاه التى تعد وتقدم برنامج حكايات زينب، أن الفنان محمود المليجى سافر فى الخمسينات لإسبانيا للمشاركة فى فيلم عالمى شاركت فى إنتاجه الفنانة والمنتجة مارى كوينى، وأصابه الغضب بسبب المعاملة التى قوبل بها هناك من جانب فريق العمل بالفيلم.

 

وكشف البرنامج عن مقال كتبه المليجى عام 1956 يحكى فيه تفاصيل هذا الموقف، وكيف تعامل مع فريق العمل بعدما تعرض لعدد من الضغوط والمعاملة التى رأى فيها إهانة لكرامته وموهبته، وكيف تعامل مع هذه المواقف بكرامة وكبرياء وأجبر الفنانين الأجانب والمخرج الإسبانى على احترامه وعلمهم كيفية معاملة الضيف.

 

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يذاع برنامج حكايات زينب الجمعة من كل اسبوع على موقع اليوم السابع ويكشف البرنامج ما لا يعرفه الجمهور عن نجوم الزمن الجميل من مواقف وأسرار وحكايات، وذلك من خلال مصادر موثقة سواء كانت حوارات مع أسر وأبناء هؤلاء النجوم أو من خلال المذكرات والمقالات التى كتبوها بأنفسهم، أو الحوارات التى أدلوا بها لوسائل الإعلام.

 

 

 

 

 


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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