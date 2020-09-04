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عمرو مرعى يقود هجوم مصر المقاصة أمام الإسماعيلي فى الدوري

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بمصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، المقرر انطلاقها فى الخامسة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب بالجولة الـ ٢٤ للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.‎

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*نتيجة آخر مباراة للمقاصة والإسماعيلى فى الدوري

يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل مصر المقاصة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة .

*ترتيب المقاصة والإسماعيلى فى جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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