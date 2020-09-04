وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد بجنوب سيناء ضمن خطة افتتاح 314 مسجدا خلال سبتمبر وأكتوبر.. مختار جمعة يؤكد تجاوز ما تم بناؤه من مساجد فى 6 سنوات ما يحدث بأى دولة.. والانتهاء من إحلال وتجديد وصيانة 3600 مسجد.. صور

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء وهى :"الحق المبين بمدينة طور سيناء ، مسجد عودة بمدينة طور سيناء ، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادي فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".

وأكد جمعة، خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد الحق المبين بطور سيناء، أن ما تم بناؤه من مساجد جديدة فى مصرنا العزيزة فى خلال 6 سنوات، ربما لم يبن فى أى دولة أخرى على الإطلاق، فقد بنى ما يزيد على 1200 مسجد جديد.

وتابع جمعة: "ما قامت به وزارة الأوقاف من إحلال مساجد قديمة وإعادة بناؤها أو صيانتها يزيد على (3600) مسجد، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن الطيب، وفى شهرى سبتمبر وأكتوبر فى حدث غير مسبوق لا فى مصر ولا فى أى دولة، يتم افتتاح (314) مسجدًا، افتتحنا منها اليوم 14 مسجدًا جديدًا ، وهى 7 مساجد بالمحمودية و7 مساجد بجنوب سيناء، مؤكدا أنه لولى الأمر أو من ينيبه أن يقنن المباح أو يقيده، بل عليه أن ينظمه أو ينيب من ينظمه، لأن دنيا الناس لا تصلح بدون قانون ولا نظام، وإلا لصارت الدنيا إلى عشوائية مقيتة وفوضى تضر ولا تنفع.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله (عز وجل) حيث تم بناء أكثر من 100 مسجد بمحافظة جنوب سيناء.

وقال فودة إن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح 7 مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.

فيما أدى الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني خطبة الجمعة بمسجد الأسمرات بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، والدكتور كمال أبو سيف مدير مكتب الوزير، بمسجد الماسة بمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة بمحافظة الإسكندرية بأداء خطبة الجمعة بمسجد بشائر الخير بالإسكندرية وبحضور الشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية .

وأشاد الشيخ جابر طايع بوعي الجميع والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية ، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف .