الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

أخطر مسئولو النادى الأهلى وليد أزارو، مهاجم الفريق، بإغلاق ملف العروض الخارجية خلال الفترة الحالية بعدما تقرر عودته للنادى فى الموسم المقبل بنسبة كبيرة لحاجة الفريق لجهوده، ورغم أن أزارو كان مُرشحاً للرحيل بقوة منذ فترة إلا أن الظروف تبّدلت مؤخراً واستقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى على عودة المهاجم المغربى الذى كان قد فسخ عقد الإعارة مع الاتفاق السعودى قبل عدة أسابيع، لذا طالب مسئولو القلعة الحمراء اللاعب بعدم التفكير فى مسألة العروض الخارجية التى وصلته مؤخراً.

من ناحية أخرى، أجرى مسئولو الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة المصرى، وكذلك السفارة المصرية بالمغرب، لمعرفة مصير مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، بعدما فوجئ الأهلى بأن الاتحاد المغربى للعبة حدد 24 سبتمبر الجارى موعداً لمباراة الرجاء والوداد فى الدورى المغربى، وهو ما أثار لغطاً فى الشارع الكروى المصرى والمغربى باعتبار أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سبق وحدد أن الأهلى سيلعب مع الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء يوم 25 الشهر الجارى فى الدور ذاته ببرج العرب.

ويرغب مسئولو الأهلى فى معرفة حقيقة تغيير موعد نصف نهائى دورى الأبطال، لا سيما أن تقارير إعلامية مغربية تخرج من وقت لآخر بتأكيدات حول اقتراب تغيير موعد مباراتى الأهلى والزمالك مع بطلى المغرب فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.

