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صور جديدة من احتراق ناقلة نفط عملاقة قبالة سريلانكا

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نشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صورا للحريق الذى اندلع فى ناقلة النفط (إم تى نيو دياموند) فى البحر، قبالة الساحل الشرقى لسريلانكا، حيث ذكرت البحرية السريلانكية، اليوم الجمعة، أنه من المفترض أن يكون أحد أفراد طاقم ناقلة النفط على الأقل لقى مصرعه.

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ووفقا للوكالة الصينية، استمرت النيران مشتعلة فى الناقلة، التى تحمل 2.7 مليون طن مترى من النفط الخام، لأكثر من 24 ساعة فى البحر قبالة الساحل الشرقى لسريلانكا.

 

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وكانت السفينة متجهة إلى ميناء باراديب فى الهند محملة بالنفط الخام من الكويت عندما اندلع حريق، صباح أمس الخميس، أثناء وجودها فى البحار الشرقية لسريلانكا، قبل أن تنجح البحرية فى إنقاذ 22 من أفراد الطاقم المتبقين بمن فيهم القبطان ومهندس السفينة.

 

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وكان المتحدث باسم البحرية السريلانكية، قال اليوم الجمعة، إن عضوا فلبينيا مفقودا من طاقم ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران قبالة ساحل البلاد اعتبر ميتا.

 

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وأضاف الكابتن إنديكا دى سيلفا، أن الحريق لا يزال مشتعلا على متن الناقلة نيو دايموند التى تحمل حوالى مليونى برميل من النفط الخام، وكان على متن السفينة طاقم من 23 فردا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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