السيسى جابر الخواطر .. توقف ليسمع شكوى مسنة مريضة وأمر بتوفير كل احتياجاتها.. والسيدة تعرض أوراق علاجها على الرئيس وتدعو له : ربنا يخليك ويراضيك ياولدى والمصحف منتخباك..فيديو

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال إحدى الجولات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ، حيث استوقفته سيدة مسنة قائلة " عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضت قبولى ".

ومن جانبه سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى السيدة المسنة عن من الذى رفضها قائلا لها " عنينا ليكى موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة.

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واكملت السيدة المسنة حديثها " والمصحف انتخبتك داعية الله التوفيق والسداد للرئيس قائلة " ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك " .

وفى الأثناء وقف عدد من المواطنين فى نوافذ منازلهم مرددين هتافات باسم الرئيس السيسى والتلويح له بالأيادى".