ومن جانبه سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى السيدة المسنة عن من الذى رفضها قائلا لها " عنينا ليكى موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة.
واكملت السيدة المسنة حديثها " والمصحف انتخبتك داعية الله التوفيق والسداد للرئيس قائلة " ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك " .
وفى الأثناء وقف عدد من المواطنين فى نوافذ منازلهم مرددين هتافات باسم الرئيس السيسى والتلويح له بالأيادى".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السيسى جابر الخواطر .. توقف ليسمع شكوى مسنة مريضة وأمر بتوفير كل احتياجاتها.. والسيدة تعرض أوراق علاجها على الرئيس وتدعو له : ربنا يخليك ويراضيك ياولدى والمصحف منتخباك..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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