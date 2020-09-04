مسلسل حب في العلية الحلقة 9 التاسعة مترجمة للعربية موقع قصة عشق

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تدور أحداث مسلسل حب في العلية والذي يتم نقله لكم عبر موقعكم المفضل دوت الخليج الاقتصادية حول شخصين اثنين ، شاب وشابة ينضمون الى أحد العائلات الكبيرة والدافئة الثرية ، حيث يتم اختراع كذبة لتتم تلك العملية ، ومن ثم يقعون في حب بعضهم تحت تلك العلوية ، لتختبرهم الحياة بصعوباتها ومحنها ويغيران اسميهما من أتاش لـ أيشان و وديمير الى ياسمين لتتغير شخصياتهم وفقا للطبقة الذين يعيشون معها وحسب الطبقة الاجتماعية الا أنه يبقون صامدين في وجه الصعاب من أجل الحفاظ على حبهم .

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المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1574