تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص "من بينهم أربعة يحملون جنسيات أجنبية"، لترويجهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة مستأجرة بمدينة الغردقة بالبحرالأحمر، حيث عثر بحوزتهم على "5 أجهزة كمبيوتر محمول- 8 هواتف محمولة- مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضبط شبكة آداب أجنبية داخل شقة مستأجرة بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.