ضبط شبكة آداب أجنبية داخل شقة مستأجرة بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص "من بينهم أربعة يحملون جنسيات أجنبية"، لترويجهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة مستأجرة بمدينة الغردقة بالبحرالأحمر، حيث عثر بحوزتهم على "5 أجهزة كمبيوتر محمول- 8 هواتف محمولة- مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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