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ضبط طبيب نفسي لتحرشه بالمرضى وطلبه ممارسة أعمال منافية للآداب

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحد الأطباء النفسيين"،عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا تحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث تم تحديد الطبيب وضبطه.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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