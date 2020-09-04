ضبط طبيب نفسي لتحرشه بالمرضى وطلبه ممارسة أعمال منافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحد الأطباء النفسيين"،عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا تحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.
وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث تم تحديد الطبيب وضبطه.
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