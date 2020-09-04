ترامب: نجاح تطبيع العلاقات الاقتصادية بين كوسوفو وصربيا خطوة حيوية للسلام

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب: نجاحنا بتطبيع العلاقات الاقتصادية بين كوسوفو وصربيا خطوة حيوية للسلام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
كان ترامب، قد أعلن عن اتفاق بين كوسوفو وإسرائيل على تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية.
واضاف ترامب أن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة في يوليو المقبل.
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