سقوط شخص استولى على أموال شباب بزعم إلحاقهم بنادى رياضى

ضبطت أجهزة الأمنية متهم جديد لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم الحاق أبنائهم بنادي رياضي، وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة بلاغ رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية الشهيرة، بقيام عدد من الأشخاص بالتحصل على مبالغ مالية من المواطنين عقب إيهامهم بإلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادى وتزويرهم الكارنيه الخاص بالنادى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وإعترفوا بتحصلهم على المبالغ المالية من المواطنين وتسليمها لآخر "عاطل" مقابل إلحاق أبنائهم بالنادى، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط الأخير، وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى قضيتى "تبديد، نصب"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
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