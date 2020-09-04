"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

ما زالت أصداء اختفاء كأس الأمم الأفريقية التى احتفظت بها مصر بعد التتويج بالكان ثلاث نسخ متتالية من مقر اتحاد الكرة بالجبلاية تلقى بظلالها فى الوسط الرياضى، وسط حالة من الذهول والاستنكار الجماهيرى بسبب الإهمال فى الحفاظ على الدروع التى تمثل تاريخاً خاصاً للفراعنة.

المفاجأة الكبرى كانت اكتشاف مسئولى الجبلاية اختفاء باقى الكؤوس والدروع من مقر الاتحاد وليس كأس الأمم الأفريقية فقط، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه يتم حالياً إجراء جرد داخل الجبلاية لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه، والبطولات التى حصل عليها المنتخبات، إلى جانب الدروع والهدايا التذكارية فى السنوات الماضية، وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى الآن لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة، وبعض الدروع فقط، وهذا أمر غير طبيعى، موضحاً أنه تم فتح تحقيق موسع داخل الاتحاد ومطالبة الحسابات ومسئولى الخزنة الخاصة بالكؤوس والدروع، بكشف عن جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة، خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما كشف الإعلامي أحمد شوبيرعن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة التى احتفطت بها مصر وتم البحث عنها ولا أحد يعلم مكانها حتى الآن، بعد رغبة اللجنة الخماسية فى عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب به ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس، وقال إن اللجنة الخماسية بحثت عن الكأس فأبلغهم موظف بأنها مع أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق والذى شارك مع منتخب مصر فى البطولات الأفريقية الثلاث المتتالية التى فاز بها الفراعنة فى 2006 و2008 و2010 فى عهد حسن شحاتة المدير الفنى ليحتفظ الاتحاد بالكأس مدى الحياة.

أحمد حسن يرد على تصريحات شوبير

جاء رد الصقر سريعاً وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "ياريتنى احتفظت بكأس الأمم فى منزلى بدلا من ضياعها، ومتعجب من سؤالى عن الكأس بعد 9 سنوات وتواجد مجلسان للجبلاية، إلى جانب وجود اللجنة منذ عام وشهرين، وتبحث عن الكأس الآن".

وأضاف عميد لاعبى العالم، "متعجب أيضاً من تسريب هذا الخبر من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لوسائل الإعلام فى ذلك التوقيت، كاشفاً أن هناك أحد أعضاء اللجنة اتصل به منذ فترة وأبلغه بأن هناك تجديدات داخل مقر اتحاد الكرة وسيتم تخصيص مكان لجوائز المنتخبات، ومنها وضع صورة لى بكأس أمم أفريقيا على الجدران داخل الاتحاد، وتم سؤالى بعدها خلال المكالمة من هذا العضو عن كأس الأمم فأبلغته بأن الكأس سلمتها فى 2011، وقال لى "ياريتك ما سلمتها.. الكأس مش فى الاتحاد".

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احمد حسن

تحقيقات فى الجبلاية

فتح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تحقيقاً موسعاً فى واقعة اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة والتى احتفظت بها مصر وتم البحث عنها ولا أحد يعلم مكانها حتى الآن، وبحث مسئولو اللجنة الخماسية عن الكأس فأبلغهم موظف بأنها مع أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، قبل أن يؤكد أحمد حسن أنه لم يأخذ كأس الأمم الأفريقية كما يتردد، ليقرر مسئولو الجبلاية التحقيق فى الواقعة والبحث عن كأس الأمم.

مجدى عبد الغنى

من جهته أكد مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه بعد حادث حرق مقر اتحاد الكرة عام 2013، ضاعت العديد من الكؤوس، وتم التحقيق فى الأمر وكانت الأنباء متضاربة حول كأس أمم أفريقيا التى احتفظنا بها بعض الأحيان، فالبعض كان يقول فقدت فى حادث الاقتحام، والبعض الآخر يقول إنها مع شوقى غريب المدرب العام السابق للمنتخب الأول والبعض الآخر يقول إنها مع أحمد حسن كابتن المنتخب السابق.

قسم حلوان يعيد كأسين

وتسلم مسئولو اتحاد الكرة منذ عدة أيام "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم من قسم حلوان، بعد سرقتهما عقب حريق مقر اتحاد الكرة عام 2013، وتم سرقة العديد من المتعلقات والأوراق الخاصة بالجبلاية، وقال مسئولو اللجنة الخماسية إن هناك إخطاراً من قسم حلوان منذ فترة طويلة بوجود "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم، وبالفعل حصل اتحاد الكرة عليهما ويتم حالياً ترميمهما، بعد تعرضهما لبعض الكسور البسيطة.



