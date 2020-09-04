15 دقيقة..سيطرة أهلاوية ودجلة يفرض التعادل السلبي

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي ووادي دجلة المقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز ، ورغم سيطرة الاهلي على مجريات المباراة إلا أن المارد الأحمر فشل في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 15 دقيقة.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى نشط بشكل مُبكر وتلقي مروان محسن تمريرة رائعة من أحمد الشيخ سددها بقدمه لكن محمد عبد المنصف أمسك بالكرة ومنع هدف تقدم للأهلي في الدقائق الأولى.

واصل الأهلي الضغط على مرمى عبد المنصف وأهدر الأنجولي جيرالدوة فرصة تسجيل هدف أهلاوي في الدقيقة الثامنة بعدما توغّل الشيخ من الناحية اليمنى وأخترق دفاع دجلة ومرر إلى جيرالدو لكن الأخير فشل في تسجيل هدف رغم أن المرمى كان خالي أمامه .

محمد رضا لاعب دجلة رد بفرصة خطرة للغاية وسدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

ويضم تشكيل الأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن ، ويجلس على دكة الأهلي في مباراة وادي دجلة بعد قليل ، كلاً من : علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.

ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى، بجانب استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر واستمرار غياب كل من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.

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فيما يضم تشكيل دجلة ، كلاً من : محمد عبد المنصف وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود مرعى، وإسحاقو يعقوبو، وخالد رضا، وأحمد سعيد، ومحمد عبد العاطى، وحسام عرفات، ورفيق كابو، ومحمد رضا، ومروان حمدى ، ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، بسام وليد، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، كريم الدبيس، وأحمد شريف.

ويحتل الاهلي قمة الدوري برصيد 62 تنقطة فيما يحتل دجلة المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.



