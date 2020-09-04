صور.. تشكيل الأهلي لمباراة دجلة.. بادجي ومروان في الهجوم والشيخ مع جيرالدو

أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة وادى دجلة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى، بجانب استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر واستمرار غياب كل من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.

وخاض الأهلي 1608 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 1087 وتعادل فى 352 وخسر 169 وأحرز 2859 هدفاً مقابل 998 فى شباكه وحصد 3106 نقطة.

لعب وادى دجلة 276 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 84 وتعادل فى 87 وخسر 105 مباريات وسجل 309 أهداف مقابل 336 هدفاً وجمع 339 نقطة.

محمود الخطيب وحسام حسن فى صدارة هدافى الأهلى طوال تاريخه فى الدورى برصيد 109 أهداف لكل منهما.

النيجيرى ستانلى أوهاويتشى الهداف الأول لوادى دجلة فى مسابقة الدورى برصيد 27 هدفاً ثم السنغالى إبراهيما نداى والسورى عبد الفتاح الأغا برصيد 20 و19 هدفاً.

Advertisements