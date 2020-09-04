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مقتل شاب فى مشاجرة عائلية بسبب الأطفال فى أطفيح

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تجرى مباحث الجيزة تحريات، فى واقعة مقتل شاب على يد خاله بأطفيح، خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجنى عليه نشبت بينه وبين خاله المتهم، مشاجرة بسبب لهو الأطفال، وخلال المشاجرة أشهر الخال المتهم سلاحا أبيض، وطعن ابن شقيقته، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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