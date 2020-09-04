الجيش اليمني يسيطر على مواقع بالجوف ومأرب والبيضاء

أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي أن قوات الجيش حققت، اليوم الجمعة، انتصارات واسعة في جبهات محافظات الجوف، ومأرب، والبيضاء.

وقال العميد مجلي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية - إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطروا على عددٍ من الجبال والمواقع الحاكمة، التي كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية في الجوف، وفي مقدمتها جبل "حويشان" الاستراتيجي، والتلال والتباب المحيطة به شرق منطقة المزاريق ومدينة الحزم.

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وأشار إلى أن تحرير جبل "حويشان" سيُمكِّن قوات الجيش من قطع إمداد المليشيا وتحقيق السيطرة النارية على مواقعها، لافتا إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كان لها دور حاسم في المعركة، وأن المليشيا الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على اعتقال عدد من عناصرها، وتدمير آليات تابعة لها.

وأفاد العميد مجلي بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حققت تقدمات نوعية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وجبهات، قانية وصرواح، والمخدرة، وأن قوات الجيش تواصل استنزاف مليشيا الحوثي في تلك الجبهات.