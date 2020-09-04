شاهد.. جيرالدو يرفض هدية الشيخ أمام مرمى وادى دجلة

أهدر جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلى، فرصة إحراز الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة عرضية سحرية من أحمد الشيخ أمام مرمى وادى دجلة بالدقيقة 7 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من: محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود مرعى، وإسحاقو يعقوبو، وخالد رضا، وأحمد سعيد، ومحمد عبد العاطى، وحسام عرفات، ورفيق كابو، ومحمد رضا، ومروان حمدى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، بسام وليد، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، كريم الدبيس، وأحمد شريف.

ويضم تشكيل الأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويجلس على دكة الأهلي كلاً من: علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.

ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى، بجانب استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر واستمرار غياب كل من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.

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وخاض الأهلي 1608 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 1087 وتعادل فى 352 وخسر 169 وأحرز 2859 هدفاً مقابل 998 فى شباكه وحصد 3106 نقطة.

لعب وادى دجلة 276 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 84 وتعادل فى 87 وخسر 105 مباريات وسجل 309 أهداف مقابل 336 هدفاً وجمع 339 نقطة.

محمود الخطيب وحسام حسن فى صدارة هدافى الأهلى طوال تاريخه فى الدورى برصيد 109 أهداف لكل منهما.

النيجيرى ستانلى أوهاويتشى الهداف الأول لوادى دجلة فى مسابقة الدورى برصيد 27 هدفاً ثم السنغالى إبراهيما نداى والسورى عبد الفتاح الأغا برصيد 20 و19 هدفاً.



