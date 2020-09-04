رسميا.. تشيلسي يضم كاى هافيرتز حتى عام 2025

أعلن تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع النجم الشاب كاى هافيرتز، قادما من فريق باير ليفركوزن الألماني، بعقد لمدة 5 سنوات، ليبقى مع الفريق حتى عام 2025، دون الكشف عن القيمة المادية للصفقة، وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن صفقة إنضمام كاى هافيرتز، كلفت خزينة تشيلسي، مبلغ 62 مليون إسترليني.

وتحدث النجم الألماني، للموقع الرسمى للبلوز، قائلا:"سعيد للغاية وفخور لوجودي هنا، بالنسبة لي هو حلم أصبح حقيقة أن أصبح لاعبا في ناد كبير مثل تشيلسي، ولا أستطيع الانتظار حتى مقابلة جميع اللاعبين والمدربين".



كاى هافيرتز يحمل قميص تشيلسي

وكان هافيرتز، قد وصل لندن صباح اليوم الجمعة، بعدما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، السماح له بمغادرة معسكر منتخب المانشافت، من أجل إكمال إجراءات انتقاله لصفوف البلوز، خلال الميركاتو الصيفى الحالي.

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ويعد كاى هافيرتز، خامس صفقات تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نجاحه فى ضم الرباعى، حكيم زياش من أياكس الهولندى، تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، تياجو سيلفا فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان والمدافع مالانج سار.

وينطلق الموسم الجديد، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، يوم 12 سبتمبر الجارى، ويلعب تشيلسي، أولى مبارياته مع مضيفه فريق برايتون.



