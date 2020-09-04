60 دقيقة..هجوم متبادل من الاهلي ودجلة والتعادل يفرض نفسه

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي ووادي دجلة المقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز ومازالت النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف .

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى نشط بشكل مُبكر وتلقي مروان محسن تمريرة رائعة من أحمد الشيخ سددها بقدمه لكن محمد عبد المنصف أمسك بالكرة ومنع هدف تقدم للأهلي في الدقائق الأولى.

واصل الأهلي الضغط على مرمى عبد المنصف وأهدر الأنجولي جيرالدوة فرصة تسجيل هدف أهلاوي في الدقيقة الثامنة بعدما توغّل الشيخ من الناحية اليمنى وأخترق دفاع دجلة ومرر إلى جيرالدو لكن الأخير فشل في تسجيل هدف رغم أن المرمى كان خالي أمامه ، ورد محمد رضا لاعب دجلة بفرصة خطرة للغاية وسدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

بمرور الوقت نشط أداء فريق دجلة بشكل واضح وشن محمد رضا هجمة خطرة وتوغل بين دفاع الأهلي وتعرض للعرقلة من رامي ربيعة وطالب بركلة جزاء لكن جهاد جريشة حكم المباراة أمر بإستكمال المباراة.

حاول الأهلي السيطرة على مجريات المباراة مرة أخرى لكن لاعبو دجلة فرضوا رقابة صارمة علي مفاتيح لعب الأهلي خاصة أحمد الشيخ وقفشة وبادجي ، وأبعد أيمن اشرف كرة خطرة من أمام مهاجم دجلة وأنقذ فرصة خطرة للفريق الدجلاوي الذي نجح في تشكيل خطورة على مرمى الأهلي.

Advertisements

إشتعلت المباراة بشكل واضح بين الفريقين وأحتسب جهاد جريشة ضربة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة "يد" مروان حمدي لاعب دجلة الذي نال بطاقة صفراء وأهدر قفشة ضربة الجزاء في الدقيقة 41 وبعدها بدقيقة نجح الأهلي في تسجيل هدف عن طريق مروان محسن من ضربة رأسية رائعة ، وواصل الاهلي النشاط الهجومي مع محاولات فردية من دجلة إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مروان محسن.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بإنحصار اللعب وسط الملعب مع هدوء الأداء من جانب الفريقين ، وتعرض حمدي فتحي للأصابة وتلقي العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة.

عاد دجلة لتشكيل خطورة على مرمى الشناوي بأكثر من هجمة وسط تراجع مستوى أكثر من لاعب أهلاوي ابرزهم قفشة وجيرالدو خاصة الأخير الذى أفسد هجمات فريقه بشكل غريب وتحوّل إلى عبء عل الفريق.

وسقط محمد الشناوي في أرض الملعب بعد صدامه مع مهاجم دجلة ورامي ربيعة مدافع الأهلي في كرة مشتركة.



