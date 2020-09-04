وزير التنمية المحلية: تم مد فترات التصالح أكثر من مرة والموعد النهائى 30 سبتمبر

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه تم إصدار بيان تعريفى بقانون التصالح، وخطوات التصالح، فى كل المراكز التكنولجية وعبر الصفحات الرسمية، وأصدرت وزارة الإسكان بيانا مفصلا حتى يستوعب المواطنين كافة الخطوات والشروط الخاصة بالتصالح.
وتابع "شعراوي" خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، أنه تم تكثيف دورات للموظفين من أجل معرفة كيفية التعامل مع الإجراءات الخاصة بالتصالح، حتى لا يواجه المواطنين مشاكل خلال إنهاء إجراءات التصالح.
وأكد "شعراوي"، أنه تم مد فترة إجراءات التصالح أكثر من مرة، بهدف منع التزاحم وليس التراخي، ولا يوجد مد أخر للتصالح، وأن الفترة النهائية هى 30 سبتمبر الجارى، وعلى المواطن السعى جديًا فى إنهاء إجراءات التصالح.
واستضاف الإعلامي محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، وهم كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرنامج «آخر النهار»، وتطرق الحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.
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