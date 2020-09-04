رئيس أسوان يحفز اللاعبين بلائحة مكافآت للبقاء فى الدورى

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حضر اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان ومصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة المران الأخير لفريق الكرة الأول قبل ملاقاة سموحة بالجولة 25 للدورى الممتاز، والتى تقام على ملعب إتحاد الشرطة غداً السبت، وعقد سليمان جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين للتأكيد على أهمية مباريات المرحلة المقبلة ودورها فى حسم بقاء الفريق بالممتاز.
كما أكد أحمد سليمان على موافقة مجلس الإدارة ولجنة الكرة على وضع لائحة خاصة بمكافآت الفوز بداية من مباراة سموحة وطالب اللاعبين بضرورة تحمل المسئولية وبذل الجهد الذى يؤهل الفريق للبقاء فى الممتاز ومجلس الإدارة سيواصل السعى نحو تدبير الموارد والمستحقات المالية للاعبين.
فيما أشار مصطفى أمينبأن مجلس الإدارة ولجنة الكرة يقدران الجهد المبذول فى ظل ضغط المباريات وتواليها وأكد للاعبين بأن إدارة نادى أسوان مشهود لها تاريخيا بالإلتزام المادى تجاه لاعبيها طالما حقق الفريق هدفه بالبقاء بالممتاز لإسعاد الجماهير والنادى لن يقف فى طريق أومستقبل أى لاعب يتلقى عرض مناسب للاعب والنادى.
وشهدت الجلسة تفويض المدير الفنى كابتن أحمد كشرى لتوقيع العقوبات الفنية أو المالية على أى عنصر بالفريق يتقاعس فى التدريبات أو المباريات.
وتعد مباراة أسوان المقبلة فى الجولة الـ25 للدورى مع سموحة بمثابة حجر الزاوية فى العلاقة بين حمادة صدقى وفرج عامر حال تحقيق أى نتيجة سلبية فإن ذلك سيعنى رحيل الجهاز الفنى بالكامل والتعاقد مع جهاز فنى آخر، خاصة أن رئيس سموحة غير معجب بالأداء وعدم تحقيق إلا فوز وحيد على طنطا خلال الخمس مباريات التى خاضها الفريق منذ عودة النشاط الكروى .
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