يخنق زوجته بـ"إشارب" حتى الموت أمام طفليهما بسبب خلافات أسرية فى المنيا

لقيت ربة منزل حتفها بعد قيام زوجها بخنقها بغطاء للرأس "إيشارب" بسبب خلافات أسرية بينهما بمركز مغاغة شمال المنيا، حيث تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بمقتل سيدة فى الثلاثنيات من عمرها بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المحافظة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائى لشمال المنيا، والمقدم عمرو عامر، رئيس مباحث مغاغة، والرائد عبد الرحمن غزاوي، معاون المباحث، وتبين مقتل زوجة في عقدها الثالث من عمرها علي يد زوجها، وذلك علي خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس "إيشارب" أمام طفليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.
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