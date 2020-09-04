دجلة يستحق ركلة جزاء أمام الأهلى .. وهدفه الملغى "صحيح"

المباراة – الاهلى X دجله الـ 24 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة – فوز الاهلى بهدفين دون رد.

الملعب – استاد القاهرة

الحكم – جهاد جريشة

المساعد الأول – محمود ابو الرجال

المساعد الثاني – سامى هلهل

الحكم الرابع – محمد حسن

تنائي الـ" VAR" – وائل فرحان – مصطفى عثمان







الـ" VAR" خارج الخدمه يحرم دجلة من ركلة جزاء ويلغى هدف صحيح



ضربت كابينة الفار موعدا لاثارة الجدل فى المباراة بعدما غابت عن التدخل فى ركلة جزاء واضحة لصالح دجلة فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء فى الوقت الذى جاء تدخله خاطئ عندما اعتبارات هدف دجله تسلل رغم انه لايوجد تسلل الى جانب انه استدعت الحكم الى الشاشة للمراجهة وهذا مخالف تماما لبرتوكول الفار حيث لايتم استدعاء الحكم الى الكابينه فى التسلل لوجود احد فراد الكابينة مساعد لكن كان ثنائى الكابينة حكام ساحة.

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اللياقة البدنية( المرونة - الرشاقة- السرعات القصوى- التحمل )



ظهر الدولى جهاد جريشة بلياقة بدنية طيبة وبذل جهدا كبيرا ولكنه كان يجد صعوبة فى ايجاد زاوية رؤية مناسبة اغلب فترات المباراة ، كما تدخل فى العب اكثر من مرة خلال اللقاء.





تطبيق القانون ( 32 مخالفة- تغاضى عن ركلة جزاء – والغاء هدف صحيح )



تدخل الحكم بالصافرة واحتساب 32 مخالفة فى تقدير مناسبلفة- تغاضى عن ركلة جزاء – والغاء هدف صحيح ) ابرزها عندما احتسب ركلة جزاء صحيحة للاحمر فى الدقيقة 40 لكن التنفيذ كان خاطئ فى الوقت الذى تغاضى عن ركلة صحيحة لدجلة فى الدقيقة 18 ، كما استجاب للفار عندما الغى هدفا صحيحا لدجلة وكان القرار من كابينة الفار، واحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة .

العقوبات الانضباطية ( 3 بطاقات صفراء واغفل مثلهم )

كان جهاد جريشة على موعد لاشهار البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة فى الوقت الذى تغاضى عن اكثر من بطاقة طبقا للقانون ،انذار ثنائى دجله خالد رضا

ومروان مقابل بطاقة وحيدة لمدافع الاحمر ياسر ابراهيم .

المساعدين

ظهرالثنائى بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب فى اكثر من هجمه مؤثرة خلال اللقاء وكان المساعد الاول موفقا فى احتساب هدف دجله الذى الغاءة الفار بدون داعى وتعاونوا مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع



نجح فى السيطرة على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الاجهزة وتعاون مع الحكم فى ادارة اللقاء طبقا للقانون.

الفار يلغى هدفا صحيح لدجله