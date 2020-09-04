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أمير طعيمة برفقه أنغام والجمهور يتساءل عن عمل فنى جديد

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شارك الكاتب والشاعر الغنائى أمير طعيمة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة ظهر من خلالها مع النجمة أنغام، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، حيث أثار بها الجدل حول وجود تعامل فني يجمع الثنائي خلال الفترة القادمة.

وظهر طعيمة في الصورة التي نشرها منذ قليل وهو برفقة أنغام وكتب قائلاً: "مع نغومة"، وسرعان ما حرصت النجمة على الرد في التعليقات بوضع قلب، وسرعان ما أثارت الصورة ضجة كبرى من قبل جمهور الثنائي الذي تساءل عن إذا كان هناك تعامل فني جديد.

 

 

 

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وكان طعيمة نفى كل الأخبار التى تترد حول كتابته فيلما جديدا تعود به المطربة شيرين عبد الوهاب إلى السينما، ممثلاً فى فيلم "سندريلا"، حيث كتب تغريدة من خلال حسابه الرسمى على موقع تويتر قال فيها "توضيح مهم.. أنا مش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الأخبار اللى بيتم تداولها واللى وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة"، وذلك بعدما تم إصدار بوستر للفيلم مكتوب عليه اسم أمير طعيمة.

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت مؤخرا عن عمل جديد يجمعها برئيس الهئية العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركى آل الشيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلفا، وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة "عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى ال الشيخ المختلف".

 

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم  14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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