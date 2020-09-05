البنك الدولي يخطر لبنان بإلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري

قال البنك الدولي، إنه أخطر الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري. وأكد البنك الدولى أن قرار إلغاء القرض اللبناني سيسري على الفور نتيجة عدم استكمال المهام اللازمة لبناء السد.



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