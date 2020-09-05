دجلة يجهز شكوى ضد جهاد جريشة بعد هدف فريقه الملغى أمام الأهلى بداعى التسلل

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادي دجلة، إن ناديه تعرض لظلم تحكيمى واضح خلال لقاءه أمام الأهلى، وقال عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية: "أتظلمنا ظلم واضح أمام الجميع وجهاد جريشة ظلمنا وهو هيشوف الإعادة وهيحس بالذنب أنه ظلمنا".
وتابع محمد عبد الواحد :"الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم..الأهلي لا يستحق الفوز مطلقا ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة فهو متصدر االدورى بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط، جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب".
وأضاف "مجلس ادارة دجلة سيحسم تقديم شكوى ونحن كجهاز فني مستاءين تماما من قرارات جهاد جريشة، وبالتأكيد سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللى كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي".
وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.
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