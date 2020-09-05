ديسابر: الأهلى فاوضنى والفلوس ورمضان لن يحققا البطولات لبيراميدز

كشف الفرنسى ديسابر، المدير الفنى السابق لنادى بيراميدز، عن أسباب رحيله سريعا عن صفوف الفريق السماوى، وقال ديسابر فى تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز هو من يجيب عن هذا السؤال وليس أنا، وهم كانوا يرغبون في تحقيق البطولات والفوز فقط دون أى خسائر..الفلوس وحدها لن تحقق البطولات والمجد وبيراميدز يحتاج لمزيد من الوقت".
وتحدث ديسابر على انضمام أحمد فتحي ورمضان صبحي، الى صفوف الفريق السماوي بداية الموسم الكروي المقبل، معلقاً :"رمضان صبحي وأحمد فتحي لاعبان من العيار الثقيل وهم سيمثلون إضافة للفريق السماوي ولكنهما لن يضمنا فوز بيراميدز بالبطولات رغم الإمكانيات الكبيرة".
وكشف الفرنسي ديساب عن دخوله في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل العودة لتدريب الدراويش من جديد، معلقاً :"لم يدخل الإسماعيلي في مفاوضات معي وأنا لن أعود من جديد، لدي تجربة الان في فرنسا وأنا أركز معهم حاليا لتحقيق نجاحات معه"
وتحدث ديسابر عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه في الفترات السابقة ، قائلاً :"بالفعل الأهلي دخل معي في مفاوضات ولكن أرفض التعليق عليها في الوقت الراهن، وعن أفضل اللاعبين في صفوف نادي بيراميدز، أشار: "أتمنى انضمام السعيد وفاروق وتراوري للعب معي في الدوري الفرنسي.
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