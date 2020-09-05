ديسابر: الأهلى فاوضنى والفلوس ورمضان لن يحققا البطولات لبيراميدز

كشف الفرنسى ديسابر، المدير الفنى السابق لنادى بيراميدز، عن أسباب رحيله سريعا عن صفوف الفريق السماوى، وقال ديسابر فى تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز هو من يجيب عن هذا السؤال وليس أنا، وهم كانوا يرغبون في تحقيق البطولات والفوز فقط دون أى خسائر..الفلوس وحدها لن تحقق البطولات والمجد وبيراميدز يحتاج لمزيد من الوقت".

وتحدث ديسابر على انضمام أحمد فتحي ورمضان صبحي، الى صفوف الفريق السماوي بداية الموسم الكروي المقبل، معلقاً :"رمضان صبحي وأحمد فتحي لاعبان من العيار الثقيل وهم سيمثلون إضافة للفريق السماوي ولكنهما لن يضمنا فوز بيراميدز بالبطولات رغم الإمكانيات الكبيرة".

وكشف الفرنسي ديساب عن دخوله في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل العودة لتدريب الدراويش من جديد، معلقاً :"لم يدخل الإسماعيلي في مفاوضات معي وأنا لن أعود من جديد، لدي تجربة الان في فرنسا وأنا أركز معهم حاليا لتحقيق نجاحات معه"

وتحدث ديسابر عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه في الفترات السابقة ، قائلاً :"بالفعل الأهلي دخل معي في مفاوضات ولكن أرفض التعليق عليها في الوقت الراهن، وعن أفضل اللاعبين في صفوف نادي بيراميدز، أشار: "أتمنى انضمام السعيد وفاروق وتراوري للعب معي في الدوري الفرنسي.



