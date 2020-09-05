قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أعلنت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية فى بيان لها عن فصل التيار الكهربائي عن المحول الكهربائي الرئيس بمحطة جنوب طنطا اليوم السبت من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم وذلك لضم خلية جديدة. وأوضحت فى بيانها أن القرى التى ستتأثر بانقطاع الكهرباء هى قرى شوني ودفرة ومنشأة جنزور، مطالبة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.



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