تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إخوانى لبثه مقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يحرض خلاله أهالى القرية محل إقامته بالتجمع بأحد المساجد للتوقيع على شكوى مدعياً إنتشار تجارة المخدرات بالقرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضبط اخواني زعم انتشار المخدرات بمنطقة سكنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.