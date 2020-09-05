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ضبط اخواني زعم انتشار المخدرات بمنطقة سكنه

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إخوانى لبثه مقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يحرض خلاله أهالى القرية محل إقامته بالتجمع بأحد المساجد للتوقيع على شكوى مدعياً إنتشار تجارة المخدرات بالقرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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