الطلائع الجيش يعلن قائمة مباراة الزمالك ويدخل معسكر ا مغلقا بالقاهرة

يختتم اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر الأربعاء الماضى باستاد جهاز الرياضة العسكرى وانتهت بالتعادل السلبى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وحرص عبد الحميد بسيونى على دراسة فريق الزمالك من أجل تحفيظ لاعبيه نقاط القوة والضعف فى الفارس الابيض سعياً لتحقيق نتيجة إيجايبة فى المباراة .

فيما بدأ عاصم صلاح كابتن طلائع الجيش فترة التأهيل من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، حيث أثبتت الاشعة حاجته للعلاج لمدة أسبوعين وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبى استبعاده من مواجهة أسوان لحين تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.

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وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة أسوان بهدف تجهيز اللاعب لمباراة الزمالك حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه لمباراة الزمالك .

وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.



