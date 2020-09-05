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مساعدات أممية لمتضرري السيول والفيضانات في السودان

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وصلت إلى الخرطوم مساء الجمعة، شحنة من الدعم الإنساني لمتضرري السيول والفيضانات، مُقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.


وتشمل الشحنة على نحو 100 طن من مواد الإيواء والخيام والأغطية، فيما تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشحنها جوا إلى السودان، بعد أن أعدتها المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة.


وعبر اكسيل بيشوب ممثل المفوضية السامية في السودان عن امتنان المفوضية لدولة الإمارات، لافتا إلى أن الشحنة سيجري توزيعها على المتأثرين بالسيول والفيضانات بشتى أنحاء السودن، بدءا بالمناطق الأكثر تضررا.


ومن جهته، أعرب معتمد شئون اللاجئين بالسودان محمد يس التهامي عن شكره لجهود المفوضية السامية للاجئين في دعم المتأثرين بالفيضانات، ولدولة الامارات التي ساعدت في إيصال هذه المساعدات للسودان.


وحسب آخر تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و 46 مصابا، فيما أنهار 20 ألفا و 975 منزلا بشكل كلي، و 37 ألفا و 516 منزلا بشكل جزئي. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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