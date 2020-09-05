ألف سلامة.. بسمة وهبة تكشف لتلفزيون اليوم السابع حقيقة إصابتها بالسرطان

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، التفاصيل الكاملة لرحلتها العلاجية في لندن، وحقيقة ما نشر حول إصابتها بالسرطان من جديد، في لقاء مع الصحفى محمد السيسى عبر تلفزيون اليوم السابع، مشيرة إلى أنها ستخضع لعملية جراحية عاجلة في أحد مستشفيات لندن، بعد ظهور نتيجة التحاليل اليوم، مطالبة جمهورها بالدعاء لها ورجوعها في القريب العاجل.

وردت الإعلامية بسمة وهبة في هذا اللقاء، على منتقدي كثرة سفرها للخارج للعلاج، وعدم ذهابها إلي المستشفيات المصرية، قائلة "خليكم في حالكم، ارحموا الناس وسيبوا كل حد في حاله، التخصص مش موجود في مصر لأنه نادر، دا لو مكنش عند حضراتكم مانع أطلع أتعالج"، وتحدثت أيضاً عن الخواطر التي دونتها خلال رحلتها العلاجية.

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وفيما يخص الخطوة المستقبلية لها فى العمل الإعلامى، قالت، : " أنا أعمل ضمن منظومة قوية تضم عدد كبير من الأكفاء فى صناعة المهنة، وهناك خطة تطوير شاملة أتشرف أن أكون جزء منها، وكل شئ سيتم الإعلان عنه فى وقته المناسب".

وتتقدم أسرة تحرير "اليوم السابع"، بخالص الدعاء بالشفاء العاجل للإعلامية بسمة وهبة، وأن يُتم الله شفاءها، وتعود من جديد لتستمر مسيرتها الإعلامية من جديد.



