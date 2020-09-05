المغرب يُعلق على تحديد موعد مواجهة الوداد والرجاء.. اعرف ماذا قال

أثار إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم عن موعد مباراة الرجاء والوداد المغربى جدل واسع خاصة وأن الموعد المُحدد وهو يوم 24 سبتمبر الجاري جاء قبل يوم واحد من موعد نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.
وقال محمد مقروف المتحدث باسم الاتحاد المغربى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الجدول المعلن لمؤجلات الدوري المغربي مرهون بالتواريخ النهائية لمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
وتابع المتحدث باسم الاتحاد المغربي، أن المغرب لم تُجامل من قبل، والدليل فوز الزمالك بالكونفدرالية الموسم الماضي على حساب نهضة البركان وخسر الوداد بطولة دوري أبطال أفريقيا بظلم فج" على حد قوله.
ويلتقي الأهلي مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء في نصف النهائي الآخر.
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