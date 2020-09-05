أحمد حسن يوجه اللوم لـ شوبير بعد الزج باسمه فى قضية سرقة كأس أفريقيا

أكد أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، أنه لا بد من البحث عن كأس أفريقيا المفقود، مشيرا إلى أنه شعر بالحزن من كابتن أحمد شوبير، لأنه زج باسمه وكأنه متورط فى سرقة كأس أفريقيا، وقال: "على الأقل كان كلمنى فى التليفون قبل ما يجيب اسمي في القصة دي، وبقالنا سنين طويلة محدش أصلا اتكلم في القصة دي خالص، وليه محدش اتكلم عن الأزمة دي غير دلوقتى؟".

وأضاف أحمد حسن، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أكيد كل مجلس من المجالس اللي مسكت الاتحاد بيعمل جرد وبيشوف وبيعرف اللي موجود عنده، مش معقول إنهم اتفاجأوا دلوقتى، وعلى الأقل في محاضر بالكلام ده، ويا كابتن أحمد شوبير لاقيت اسمي جه في الموضوع كلمنى، ولو فى تصفية حسابات بين المجالس وبعضها ميكونش على حساب الناس، أنا علاقتى إيه بالموضوع".

