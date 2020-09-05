حمزة الجمل: حال الإسماعيلى لن ينصلح بإقالة مدرب وإصابة باهر تجددت

تحدث حمزة الجمل، نجم النادى الإسماعيلي سابقا، عن بيان نادى الدراويش، بتوجيه الشكر للكابتن أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة وإسناد المهمة الفنية إلى محمد حمص.

وقال حمزة الجمل في تصريحات تليفزيونية: "حال الإسماعيلي لن ينصلح بإقالة مدرب وتعيين أخر والمسكنات ليست الحل.. ولابد من اكتمال المنظومة كي يتحقق النجاح في الإسماعيلي، ومشكلة الإسماعيلي ليست في المدير الفني والجهاز الفني فقط".

وتابع: "على جمهور الإسماعيلي دعم الفريق والوقوف بجانبه وتغيير الأجهزة الفنية للدراويش مسكنات وليس علاجا لمشاكل الفريق.. ومجلس نادي الإسماعيلي مدبوح وقام باتخاذ قرارات خاطئة كثيرة ويجب على من الفاشلين أن يرحلوا ومنح الفرصة للذين يستحقون".

وأضاف: نحن لا نهدف لإسقاط النادي ولكن لماذا يتم التعاقد مع مدب أجنبي ويجب التعاقد مع مدرب وطني إسمعلاوى؟

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وكشف حمزة الجمل عن تلقيه مفاوضات في الوقت الجارى من أجل تولى منصب المدير الفني لنادي الدراويش، معلقاً: "على إدارة الإسماعيلي أن تغير من نفسها من أجل مصلحة الفريق، ولم يتواصل معى أحد بشأن تولي مسئولية المدير الفني للإسماعيلي".

وتابع: شعرت بالسعادة والفخر بعد ترشيح اسمي لقيادة الفريق، ومسيرتي التدريبية شهدت العديد من النجاحات داخل مصر وخارجها.. الإسماعيلي مدبوح في الوقت الجاري لذلك لا أريد التحدث عن السلبيات في الوقت الجارى حتى يستفيق"،وأضاف الجمل: علمت بتجدد إصابة باهر المحمدي وهو تم ظلمه فنيا لأنه يلعب أساسي بعد فترة.



