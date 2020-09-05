يملك النجم الأوروجويانى لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسبانى، سجل تهديفى رائع في مشواره بقميص الفريق الكتالونى على مدار ستة مواسم قضاها داخل "كامب نو"، حيث أصبح قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما أصبح خارج حسابات الهولندي رونالد كومان مدرب البارسا الجديد.
وسجل سواريز 198 هدفا خلال مشاركته في 283 مباراة مع الفريق منذ صيف 2014 حتى الآن.
ويحتل سواريز المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للبلوجرانا، حيث وصل للهدف الـ 198 متقدماً بفارق 4 أهداف عن مهاجم الفريق الكتالونى السابق لاديسلاو كوبالا، الذى تراجع للمركز الرابع.
ويحتل الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني قائمة الهدافين التاريخيين لفريق برشلونة برصيد 632 هدفاً ثم سيزار رودريجز ثانياً بـ 232 هدفاً.
ويستعرض الفيديو التالى جميع أهداف لويس سواريز في مشواره مع برشلونة..
من ناحية أخرى، يقترب الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني من الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالى هذا الصيف، وانتهى مشوار لويس سواريز مع فريق برشلونة الإسباني بعد وضعه على قائمة الراحلين عن البارسا بقرار من الهولندى رونالد كومان مدرب الفريق الجديد فى الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن لويس سواريز أصبح قريبًا من ارتداء قميص يوفنتوس لتدعيم هجوم السيدة العجوز فى الموسم الجديد.
وأضافت الصحيفة أن لويس سواريز أنهى اتفاقه مع إدارة يوفنتوس على ارتداء قميص اليوفى بعقد مدته 3 سنوات وراتب 11 مليون يورو فى الموسم الواحد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو.. 198 هدفا من توقيع سواريز مع برشلونة قبل الرحيل المنتظر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.