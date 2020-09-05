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ننشر صور مقتل أمريكى أسود بالاختناق على يد الشرطة بعد أن ألبسته غطاء وجه

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ننشر صور بثتها وكالة "رويترز"، لعملية مقتل رجل أسود بيد الشرطة الأمريكية بعد أن ألبسته الشرطة غطاء وجه واقى، وتوفى رجل أسود فى ولاية نيويورك،  ودفعت وجهه فى اتجاه الأرض لمدة دقيقتين.

 

وكان دانيال برود البالغ من العمر 41 عاما، يعانى مشكلات نفسية عندما أوقفته الشرطة فى شهر مارس، وقيدت حركته وألبسته غطاءً واقيا مصمما لحماية عناصر الشرطة من بصق الموقوفين.

 

ومات دانيال فى وقت لاحق جراء الاختناق، لكن قصته لم تظهر للعلن قبل أن تعلن أسرته عنها فى مؤتمر صحفى، ووقعت وفاة دانيال قبل شهرين من حادث مقتل جورج فلويد الذى وقع فى مايو، عندما جثا شرطى أبيض بركبته على رقبة فلويد لنحو ثمانى دقائق فى ولاية مينيسوتا، وهى الواقعة التى أثارت احتجاجات مناهضة للعنصرية حول العالم.

 

ولم تكد تهدأ التوترات فى الولايات المتحدة حتى شهدت البلاد حادثا آخر، فى الـ 23 من أغسطس، عندما أطلقت الشرطة ثمانى رصاصات على رجل أسود يدعى جاكوب بليك أثناء توقيفه فى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن مما أدى إلى إصابته بالشلل، فضلا عن اشتعال مظاهرات كبيرة فى المدينة اتخذت طابعا عنيفا.

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الشرطة تترك الرجل عقب أن وضعت غطاء الوجه
الشرطة تترك الرجل عقب أن وضعت غطاء الوجه

 

ترك الرجل على الارض عقب وضع غطاء الوجه
ترك الرجل على الارض عقب وضع غطاء الوجه

 

تقييد حركة الرجل عقب اعتقاله
تقييد حركة الرجل عقب اعتقاله

 

لحظة اكتشاف وفاته وازالة غطاء الوجه عنه
لحظة اكتشاف وفاته وازالة غطاء الوجه عنه

 

لحظة وضع الشرطة غطاء وجه على الضحية
لحظة وضع الشرطة غطاء وجه على الضحية

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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