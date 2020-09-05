موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا بدورى الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

تنطلق في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، السبت، المواجهة النارية بين المنتخب البرتغالى وضيفه الكرواتى، والتي يستضيفها على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو، في قمة منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي انطلقت في نسختها الثانية التي انطلقت مساء أول أمس، الخميس، ومن المقرر أن تكون المباراة المذاعة على قناة beIN Sports HD 2.
ويبدأ منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقب دورى الأمم الأوروبية الذى نجح فى التتويج به فى العام الماضى على حسابه نظيره الهولندي، بهدف دون مقابل، فى ملعب "الدراجاو" الذى يحتضن مواجهة الليلة.
وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالى، مع منتخب بلاده الليلة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال التدريبات في إصبع قدمه اليمنى ليغيب على إثرها عن المشاركة في المران.
وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، إن إصابة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليست مقلقة وتناول العلاج بالمضادات الحيوية والآن ينتظر تطور الحالة، هذا ما أعلنه الاتحاد البرتغالي وأنه سوف يتم تقييم ظروف اللاعب على أساس يومى.
ومن المؤكد أن البرتغال لن تكون قادرة على الاعتماد على ريناتو سانشيز بعد فحصه من قبل الجهاز الطبي بالمنتخب، وأبلغ ليل بأن اللاعب يعانى من سلسلة من مشاكل العضلات التى أكدها القسم الطبى البرتغالى الآن.
وفى المقابل، يغيب عن صفوف المنتخب الكرواتى العديد من نجومه عن المواجهة النارية أمام "برازيل أوروبا"، من أبرزهم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وإيفان راكيتيتش العائد لصفوف إشبيلية من جديد قادما من برشلونة.
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