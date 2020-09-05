إكرامى الشحات عن شعوره عند رؤية رمضان صبحى بقميص بيراميدز: "حسيت بحاجة وحشة فى قلبى"

علق كابتن إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس الأهلي الأسبق، على إحساسه عند رؤية صورة رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز، وقال: "حسيت بحاجة وحشة فقلبي، ولو كان رمضان قالي على الموضوع ده قبل ما يتفق مع الناس ويوقع كنت قولتله متمشيش من الأهلي، لأني دايما بميل للون الأحمر وحبي للنادي الأهلي فوق كل شئ، وهو فكل الحالات هيأدي لأن لاعب كويس، ورمضان كان هدفه الأساسي أوروبا، لكن العروض اللي جاتله مكنتش مغرية".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور: "أنا اللي كنت أعرفه من حوالي 3 شهور اتكلمت مع مدير أعماله وقالي أنه جايله عروض من إيطاليا وتركيا، حتى أنا رفضت وقولتله بلاش تركيا، وفنفس الوقت العرض الإيطالي مكنش قوي، فتم رفض العرضين، وكان في عرض في أمريكا لكن محصلش نصيب فيه".

وقال: "هزعل لو رمضان جاب جون في الأهلي وأنا مش هخليه لا هو ولا شري يلعبوا ماتش الأهلي".

وأضاف: "الأهلي بيكسب برمضان ومن غير رمضان وقبله كسب بالخطيب ومن غير الخطيب وبصالح سليم ومن غيره، الأهلي مش بيقف على حد ودي مش جملة بتتقال كدة وخلاص دي كلمة حقيقية وأحد أهم خصائص النادي الأهلي، ومفيش لاعيب يبقى رحيله خسارة على الأهلي".

