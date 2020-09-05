متعب وكهربا وصالح جمعة أبطال فيلم "أنا أسف" في الأهلى

سيطرت موجة من الاعتذارات على سطح الأحداث الكروية في النادى الأهلى بعدما أبدى أكثر من نجم من نجوم الساحرة المستديرة أسفه على موقف ما طالبًا العفو والغفران وبداية صفحة جديدة وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*كهربا

منذ ساعات قليلة قدم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى ، الإعتذار لمحمد الشناوى حارس مرمى الفريق ، ولاعبى الفريق والجهاز الفنى ، مؤكداً أنه أحد أبناء النادى وتحت أمر إدارة النادى ، واعداً بتتويج الفريق ببطولة أفريقيا لإسعاد الجماهير .

وقال كهربا خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك: "حابب أعتذر لزمايلي واخواتي والشناوي أخويا الكبير، ومتقبل العقوبة وأنا ابن من أبناء النادي، تحت أمره في أي وقت، وتابع: "إن شاء الله ربنا يكرم الفريق المباراة المقبلة، ونقدر نفرح الجمهور بالدوري وأفريقيا، ونفرح كل الجمهور لأن أنا واحد من الجمهور".

وقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادى مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوى كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.

وشدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفنى أو الإدارى أو زملائه اللاعبين.

*صالح جمعة

"اعترف بأنني قصرت بشدة في حق نفسي خلال الفترة الماضية وغير راضٍ عنها بالمرة، ولكنني أتعهد بأن افتح صفحة جديدة وأكون أكثر التزامًا وجدية وأن أعود إلى سابق عهدى عدما استوعبت الدرس من الأحداث الأخيرة".

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بهذه الكلمات أعلن صالح جمعة لاعب خط وسط الأهلى اعتذاره لجماهير ناديه طالباً منهم منحة فرصة جديدة للتألق مع القميص الأحمر.

*عماد متعب

كما اعتذر عماد متعب مهاجم الأهلي السابق لنظيره الحالي مروان محسن عن انتقاده بقوة عقب الهزيمة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري.

وقال متعب عبر قناة "أون تايم سبورتس": " أريد الاعتذار لمروان محسن، شعرت بعد نهاية الاستوديو التحليلي إنني تحدثت بشكل قوي للغاية عنه".

وأكمل "تحدثت مع مروان بعد ذلك واعتذرت له وطلبت منه التقدم باعتذار لوالده عما بدر مني، لا أقصد أي شيء سوى مصلحة الأهلي ولم يكن قصدي الانتقاص من أي شخص".



