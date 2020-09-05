أعلنت أثيوبيا اعتزامها إطلاق قمرها الصناعي الثاني المسمى (AT-SMART-RSS) للفضاء خلال شهر أكتوبر المقبل لأغراض رصد الأرض وجمع بيانات للأرصاد الجوية، وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القمر الصناعي الإثيوبي الثاني جرى تطويره وتجميعه واختباره بواسطة شركة "سمارت ستالايت تكنولوجي" الصينية والمعهد الإثيوبي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء وفقا لاتفاقية التعاون المشتركة بين الجانبين والموقعة في 23 أغسطس 2019 في الصين.

وأشارت إلى أن القمر سيجري إطلاقه من مركز الإطلاق الفضائي "وينتشانج" في إقليم "هينان" الصيني وسيساهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الجفاف والظروف المناخية المتطرفة والتغيرات المناخية. وتقدر تكلفة القمر الصناعي الاثيوبي الثاني، وهو من طراز النانوستالايت ويزن 8.9 كيلو جرام، بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي. يأتي إطلاق هذا القمر الصناعي بعد مضي أقل من عام على إطلاق القمر الصناعي الإثيوبي الأول الذي طورته أكاديمية تكنولوجيا الفضاء الصينية بالتعاون مع 21 فنيا إثيوبيا في علوم الفضاء تم تدريبهم على هذا المشروع، وجرى إطلاقه في ديسمبر 2019 وحمل على متن الصاروخ الصيني "لونج مارش 4 بي". وبلغ وزن القمر الصناعي الإثيوبي الأول 70 كيلوجراما وقدرت تكلفته بـ 8 ملايين دولار أمريكي مولت الصين 75% منها أي 6 ملايين دولار أمريكي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أثيوبيا تعتزم إطلاق قمر صناعى خلال أكتوبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.