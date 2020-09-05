4 أندية أبطال فيلم "الناجون من التغيير الفنى" فى موسم كورونا

شهد الموسم الجارى، الذى امتد لقرابة العام، العديد من التغييرات الفنية بين مدربى الإيجيبشيان ليج ولأسباب مختلفة، ومن بين تلك الفرق بقيت 4 أندية فقط رفضت التغيير وتمسكت بمدربيها، حتى وإن ساءت النتائج، لتحقيق الاستقرار الفنى وهى أندية الأهلى والإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب.

وقام 14 فريقاً بالمسابقة المحلية بعملية تغيير فنى، كان أولها نادى الزمالك وآخرها النادى المصرى، ولأسباب مختلفة، فتارة بسبب سوء النتائج وتارة أخرى بسبب المستحقات المتأخرة أو اتهامات الخيانة أو الأزمات مع مجالس الإدارة.

الأهلى

تعاقد النادى الأهلى فى بداية الموسم الجارى مع السويسرى رينية فايلر، والذى بدأ الموسم واستمر مع القلعة الحمراء حتى الآن، وفى الدورى استطاع فايلر أن يحصد 20 انتصاراً من أصل 23 مباراة خاضها، وتعادل مرتين وخسر فى مباراة واحدة، وسجل هجوم الأهلى بالدورى 56 هدفاً واستقبلت الشباك الحمراء 8 أهداف أخرى، ويتصدر الأهلى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 62 نقطة، وفى كأس مصر تأهل الفريق الأحمر إلى دور الـ 16، كما تأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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المقاولون

يقدم المقاولون العرب موسماً استثنائياً تحت قيادة عماد النحاس الذى تولى قيادة الفريق بداية من منتصف الموسم الماضى، واستطاع أن ينقذ ذئاب الجبل من قاع الجدول، وفى الموسم الجارى،ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 43 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 24 مباراة، حيث فازوا في 13 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين، وفى كأس مصر تأهل المقاولون إلى دور الـ 16.

الإنتاج الحربى

تمسك فريق الإنتاج الحربى بمدربه مختار مختار، رغم سوء النتائج التى عانى منها الفريق بعد العودة من توقف كورونا، ومع مختار خاض الإنتاج 23 مباراة فى 6 لقاءات وتعادل فى 9 أخرى وخسر 8 مواجهات، وحصد الانتاج 27 نقطة فى المركز التاسع، وسجل مهاجمو الفريق 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 آخرين.

الاتحاد السكندرى

تعاقد الاتحاد السكندرى مع مدربه الحالى طلعت يوسف فى أواخر الموسم الماضى، ليستمر فى قيادة أبناء الأسكندرية حتى الآن، وخلال الموسم الجارى، خاض الاتحاد 23 مباراة بالدورى، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 11 وخسر 4 أخرى، ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو الاتحاد 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 آخرين، كما تأهل الاتحاد إلى دور الـ 16 بكأس مصر، وودع البطولة العربية على يد الاسماعيلى من الدور ربع النهائى.

