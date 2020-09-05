إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على الأرض الزراعية بالبلينا سوهاج

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية بنى حميل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، بين طرفين بسبب خلافات على الأرض الزراعية، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية بنى حميل دائرة المركز، تم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز بوجود مشاجرة بين طرف أول "حمادة م ب م" 41 سنة عامل و"محمود م ب م" 43 سنة موظف و"كلثوم ح س م" 40 سنة ربة منزل مصابين بـ"جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويل الاول لمستشفى سوهاج الجامعي.
وبين طرف ثان "عبد الرحمن ر ا" 28 سنة طالب و"زيدان ر ا" 34 سنة حاصل على دبلوم مصابين بـ"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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