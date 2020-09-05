النجم الساحلى التونسى يتعاقد مع محمود صابر ناشئ الأهلى مجاناً

كشفت تقارير صحفية عن إتمام نادى النجم الساحلى التونسى التعاقد مع المصرى محمود صابر لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى للشباب بداية من الموسم الجديد، فى صفقة انتقال حر، دون أن يحصل الأهلى على أى مقابل مادى كونه لاعباً غير مرتبط بعقد مع القلعة الحمراء.

وقال موقع " foot24 " التونسى، إن صابر من بين العناصر الصاعدة وكان محل متابعة للعديد من الفرق وحضر لمدينة سوسة منذ أيام قبل أن يكمل إجراءات الحجر الصحي ويوقع على عقد لمدة 4 سنوات.

وأشار الموقع إلى رفض اللاعب تجديد عقده مع فريق الأهلي بعدما أكد أن الفريق المصرى طلب منه التوقيع على بياض دون معرفة تفاصيل تخص قيمة عقده او راتبه.

وأضاف الموقع أن محمود صابر من أبرز المواهب في مصر حيث تحدثت عديد التقارير في الوقت السابق عن متابعة إياكس الهولندي وفالنسيا الإسباني للاعب قبل ان يقرر التوجه للنجم الساحلي.

المعروف أن هناك تقارير صحفية أسكتلندية كشفت عن متابعة نادى جلاسكو رينجرز، بقيادة مدربه الأسطورة ستيفين جيرارد، للجناح الشاب المصرى محمود صابر لاعب النادي الأهلي، وطلب نجم ليفربول السابق بالتعاقد معه، في الوقت الذي سيدخل فيه النادي الاسكتلندي منافسة شرسة مع فالنسيا الاسباني وبنفيكا البرتغالي للفوز بخدمات الجناح المصري.

وذكرت شبكة "جلاسكو لايف" التابعة لنادي جلاسكو رينجرز، أن العملاق الاسكتلندي أبرم هذا الصيف 6 صفقات بناء على طلبات جيرارد، ويرغب في أن يكون المصري الشاب صاحب الـ19 عامًا هو الصفقة رقم 7 بالفريق.

ولكونه لاعبا في مركز الجناح، فقد تم تشبيه اللاعب الشاب بنجم ليفربول محمد صلاح، حيث تراه العديد من أندية أوروبا أنه خليفة الفرعون المصري صلاح.

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ونقلت الصحيفة تصريحات اللاعب التى أدلى بها لصحيفة "ديلي ريكورد" ، وكشف صابر أن رينجرز ينافس فالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى ناد تونسي كبير للتعاقد معه.

شبكة جلاسكو لايف الاسكتلندية





من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية عن انتهاء المهلة القانونية التى منحها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للنجم الساحلي من أجل سداد عقوبة سليماني كوليبالي لصالح النادى الأهلي المصري، ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم مسئولى النجم الساحلى مهلة 45 يوماً، انتهت الاثنين الماضى، لتسوية موقف كوليبالي مع الأهلى، وإلا إيقاف كوليبالى 6 أشهر وحرمان أبناء سوسة من سوق الانتقالات لثلاث فترات.

وكان الأهلى قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإجبار النادى التونسى على تسديد 22 مليون جنيه بسبب الهارب كوليبالي وإلا سيتم منعه من القيد.



