نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 .. رابط نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020

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ومن المقرر اعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 خلال الـ 15 يوم القادمة ، والذي سيمكن جميع طلبة الثانوية العامة دوري ثاني والذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول ، من الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 ، عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم المصرية ليتم ابلاغه بالنجاح حتى يقوم بالالتحاق في أحد الكليات الراغب بدخولها حسب أهواؤه وميوله .

وستعلن الهيئة المختصة بمراجعة اختبارات الدور الثاني من الثانوية العامة خلال الأيام القادمة عن الموعد الرسمي والمحدد لظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 ، بعدها يمكنكم استخراج نتائجكم عبر الموقع الرسمي للنتائج المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم :اضغط هنا.

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في عدة خطوات يمكنك الاستعلام عن نتيجتك في دور ثاني ثانوية عامة 2020 :

انتقل الى الموقع الموضوع لك أعلاه ويدخل البوابة الخاصة بالنتائج

بعد فتح الموقع ستظهر صفحة بفروع الأدب والعلوم.

يختار الطالب القسم المخصص له ، ثم يضيف رقم المقعد في المربع أمامه.

انقر فوق استعلام ، تسجل معلوماتك الشخصية

يتم عرض صفحة توضح نجاح الطالب أو فشله.

المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1603