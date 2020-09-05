نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 .. رابط نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020

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ومن المقرر اعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 خلال الـ 15 يوم القادمة ، والذي سيمكن جميع طلبة الثانوية العامة دوري ثاني والذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول ، من الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 ، عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم المصرية ليتم ابلاغه بالنجاح حتى يقوم بالالتحاق في أحد الكليات الراغب بدخولها حسب أهواؤه وميوله .
وستعلن الهيئة المختصة بمراجعة اختبارات الدور الثاني من الثانوية العامة خلال الأيام القادمة عن الموعد الرسمي والمحدد لظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 ، بعدها يمكنكم استخراج نتائجكم عبر الموقع الرسمي للنتائج المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم :اضغط هنا.
في عدة خطوات يمكنك الاستعلام عن نتيجتك في دور ثاني ثانوية عامة 2020 :
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- انتقل الى الموقع الموضوع لك أعلاه ويدخل البوابة الخاصة بالنتائج
- بعد فتح الموقع ستظهر صفحة بفروع الأدب والعلوم.
- يختار الطالب القسم المخصص له ، ثم يضيف رقم المقعد في المربع أمامه.
- انقر فوق استعلام ، تسجل معلوماتك الشخصية
- يتم عرض صفحة توضح نجاح الطالب أو فشله.
المصدروكالات
المصدر : https://medadpress.com/?p=1603
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