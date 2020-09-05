ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 برقم الجلوس والاسم .. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

قررت وزارة التربية والتعليم المصرية الاعلان عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 خلال الـ 15 يوم القادمة ، حيث أنه سبتم الاعلان عن موعد رسمي لظهور النتائج خلال الأيام القليلة القادمة بعدما طال انتظار الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول من مرحلة الثانوية العامة 2020 والتي أتت بنتائج مبشرة العامة هذا العام وفق المصادر التربوية الاحصائية والمطلعة .

ومن المحتمل أن يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 خلال الايام القليلة القادمة نظرا لاقتراب الانتهاء من تصحيح الاختبارات وحسب ما صرحت بعض المصادر المقربة في التعليم فان نسب النجاح ستكون عالية خلال هذا العام 2020 بسبب المراعاة التي اتبتعها الوزارة خلال لجان التصحيح المنعقدة منذ انتهاء تقديم اختبارات دور ثاني ثانوية عامة 2020.

ويمكنك الاطلاع على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 من خلال الرابط التالي : اضغط هنا

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ولكن هناك خطوات يجب عليك اتباعها لتخرج نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 سليمة وصحيحة وهي :

انتقل الى الموقع الموضوع لك أعلاه ويدخل البوابة الخاصة بالنتائج

بعد فتح الموقع ستظهر صفحة بفروع الأدب والعلوم.

يختار الطالب القسم المخصص له ، ثم يضيف رقم المقعد في المربع أمامه.

انقر فوق استعلام ، تسجل معلوماتك الشخصية

يتم عرض صفحة توضح نجاح الطالب أو فشله.

المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1606