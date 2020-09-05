الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

رحّب مسئولو النادى الأهلى بتأجيل مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، إذا ما صدر قرار رسمى من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص هذا الأمر، ولم يُمانع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تأجيل مباراتى الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر الجارى و3 أكتوبر المقبل بالمغرب ومصر على التوالى.

وشهدت الساعات الماضية تداول أنباء حول تفكير الاتحاد الأفريقى في تأجيل نصف نهائى دورى الأبطال الذى سيلعب فيه الأهلى مع الوداد والزمالك مع الرجاء المغربى، وتردد أن الكاف ينوى تأجيل نصف النهائى لمنتصف أكتوبر المقبل وهو ما سيتم حسمه نهاية الأسبوع الجارى.

ورغم أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبدى دهشته الشديدة من قوة وتداخل الاتحاد المغربى والأندية المغربية فى شئون الاتحاد الأفريقي، إلا أن هناك ترحيباً أهلاوياً بتأجيل مباراتى الوداد بسبب ضغط المباريات المحلية حالياً أمام المارد الأحمر ورغبة الجميع فى القلعة الحمراء حسم بطولة الدورى قبل خوض غمار نصف نهائى دورى الأبطال.

وكان عبد الحفيظ قد أبدى دهشته من معرفة أخبار ومعلومات دقيقة عن الاتحاد الأفريقى من وسائل إعلام مغربية، موضحاً أن هذا الأمر غريب للغاية.

وفاز الأهلى أمس، الجمعة، على وادى دجلة بثنائية نظيفة فى الدورى المحلى أحرزهما مروان محسن وحمدى فتحى، ليرفع الأهلى رصيده إلى 65 نقطة.

