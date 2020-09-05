الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تجنيد طلبة الجامعة الألمانية للعلوم بالعاصمة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم السبت، قرارأ للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يحمل رقم 40 لسنة 2020، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بالدراسة بالجامعة الالمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، أن يضاف البند التالي إلي الكشف رقم "1" المرفق بالقرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالي: الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وجاءت في المادة الثانية، على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار، وفى المادة الثالثة أن ينشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.